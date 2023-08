XV de France : Saint-André et Elissalde pas alarmés malgré le forfait de Ntamack

Énorme coup dur pour les Bleus qui ont appris ce lundi matin, la blessure de Romain Ntamack forfait pour la Coupe du monde 2023. Touché au ligament du genou, le Toulousain regardera ses coéquipiers à la télé et en espérant que le duo redoutable qu'il formait avec Dupont trouvera des alternatives. Selon Philippe Saint-André et Jean-Baptiste Elissalde, elles existent et elles sont de haut niveau. Même si les automatismes ne seront sans doute pas les mêmes...