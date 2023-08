XV de France : "Moment bizarre", "triste", le couperet de la liste des 33 présent dans toutes les têtes

Après plusieurs semaines de préparation et des liens qui se sont noués tout au long des 7 semaines, le staff du XV de France va devoir trancher dans le vif et se séparer de neuf éléments. La liste des 33 Bleus retenus pour la Coupe du monde sera dévoilée ce lundi au JT de TF1 à 13h00. Un moment redouté par les principaux intéressés. Qu'ils soient retenus ou non, l'émotion sera quoi qu'il arrive au rendez-vous. Même si c'est un passage obligé.