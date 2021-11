XV de France : Ntamack au centre pour laisser l'ouverture à Jalibert... pas un "sacrifice" insiste Labit

Leur association est sans doute le thème qui a suscité, suscite et va susciter le plus dediscussions chez les observateurs comme les membres du staff du XV de France. Le duo Jalibert-Ntamack avec le Toulousain décalé en centre pour laisser le poste de demi d'ouverture au joueur bordelais. Un tandem qui n'a pas forcément donné pleinement satisfaction face aux Argentins. Mais du côté de Laurent Labit, on se refuse à parler de sacrifice concernant Ntamack.