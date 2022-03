XV de France : "C'était violent", Galthié annonce Penaud et Taofifenua positifs au Covid

La France se déplace au Pays de Galles vendredi 11 mars (21h) pour la 4e journée des VI Nations 2022. Avec 3 succès en 3 matches, les hommes de Galthié veulent poursuivre leur série et remporter le tournoi, que la France n'a plus gagné depuis 2010. Un déplacement sans Penaud ni Taofifenua... et le staff "se prépare" à d'autres cas éventuels reconnait Galthié.