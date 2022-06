"Le XV de France, la meilleure équipe du monde" selon Leitch, 3e ligne du Japon

Le charismatique troisième-ligne du Japon a répondu aux questions de RMC Sport avant la tournée d’été où son pays affrontera deux fois l’Uruguay les 18 et 25 juin puis le XV de France deux fois les 2 et 9 juillet. Si Leitch, 33 ans, n’est plus le capitaine des Brave Blossoms il reste un personnage central du quart de finaliste de la dernière Coupe du monde. Le Néo-Zélandais d’origine est enthousiaste lorsqu’il regarde les performances des Tricolores. Ce fan de Thierry Dusautoir place la barre très haut pour son équipe au Mondial 2023 et se confie sur l’originale reconversion dont il rêve.