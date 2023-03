XV de France : "Je me sens bien comme je suis", Atonio sincère sur son physique

Avec ses 1m97 et 145 kg, Uini Atonio a l'un des plus incroyables physiques du XV de France ... et des plus atypiques. Le pilier rochelais s'est confié à RMC SPORT sur son rapide retour à la compétition après sa blessure et sur son bien-être physique.