Oudéa-Castéra réclame une "tolérance zéro" face à la violence sur les enfants dans le sport

Ce jeudi avait lieu le colloque « L’enfant face aux violences dans le sport » organisé par le comité national des violences intrafamiliales, à Paris. Colloque introduit par Amélie Oudéa-Castéra ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et Charlotte Caubel secrétaire d’Etat auprès de la Première Ministre, chargée de l’enfance.