Territoires Eco – Une entreprise qui tisse des liens (Episode 1)

Aux Tissages de Charlieu on travaille le tissu depuis plus d’un siècle. On fait du tissu Jacquard, du tissu uni, des accessoires de mode mais aussi des étoles et même des enveloppes réutilisables. De quoi être fier pour Eric Boel, son dirigeant, mais le plus important pour lui ce sont les liens que l’on tisse chaque jour avec ceux qui nous entourent.