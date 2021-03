Frayeur en NCAA, un arbitre s'effondre pendant un match

Bert Smith a perdu connaissance 4 minutes après le début de la rencontre entre Gonzaga et l'USC. La rencontre a aussitôt été interrompue et les soigneurs l'ont évacué sur civière. Smith a vite repris connaissance, et les premiers examens de santé sont rassurants, il a pu regagner son hôtel.