NFL, en route vers le Superbowl : Brady out, Mahomes se sauve, le tableau final

Le tour de division a livré deux rencontres spectaculaires entre les Buccaneers et les Rams, puis entre les Chiefs et les Bills. La veille, les underdogs 49ers et les Bengals ont éliminé les Packers et les Titans. Quatre matchs qui se sont joués dans les dernières secondes, et jusqu'en prolongation pour les coéquipiers de Mahomes.