NFL / En route vers le Superbowl : Les playoffs AFC et NFC sont connus

Fin de la saison régulière en NFL, avec la qualification in extremis des Raiders et des 49ers.

En AFC, les Titans finissent premiers et sont exemptés du 1er tour, comme les Packers en NFC. Les affiches :



BENGALS (4)

RAIDERS (5)



CHIEFS (2)

STEELERS (7)



BILLS (3)

PATRIOTS (6)



Exempt : TITANS (1)

--------------

RAMS (4)

CARDINALS (5)



BUCCANEERS (2)

EAGLES (7)



COWBOYS (3)

49ERS (6)



Exempt : PACKERS (1)