Biathlon : À l'heure du bilan, Julia Simon tire une "grande satisfaction" de ses mondiaux où elle a décroché ses premières médailles individuelles

Après sa médaille de bronze sur la Mass Start ce dimanche 19 février, Julia Simon a dressé un premier bilan de ses championnats du Monde où elle a récolté trois médailles : l'or sur la poursuite et le bronze sur le relais mixte et sur la Mass Start. Elle se projette également sur la fin de saison où elle devra défendre son maillot jaune. Mais la Savoyarde sait qu'elle a "les épaules pour supporter la pression et les attentes".