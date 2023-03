Biathlon : "La boucle est bouclée", savoure Chevalier-Bouchet, qui termine sa carrière sur un podium

La réaction d'Anaïs Chevalier-Bouchet qui décroche la troisième place de la mass-start à Oslo, la dernière course de sa carrière. A 30 ans, la triple médaillée Olympique range sa carabine. Une fin de rêve avec un podium et dans l'aire d'arrivée son mari Martin et sa fille Emie qui l'attendait.