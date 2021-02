Biathlon : Du bronze pour Fillon Maillet sur la mass start des Mondiaux

Après avoir échoué trois fois à la 4e place lors de ces Mondiaux, Quentin Fillon Maillet monte enfin sur la boîte ! Dimanche, le Français a décroché le bronze sur la mass start. En difficulté dès le premier tir (2 fautes), Fillon-Maillet a opéré une remontée impressionnante dans la dernière boucle où il a notamment dépassé Simon Eder et Jakov Fak pour s’adjuger la 3e place. Une course des rois remportée par le Norvégien Sturla Laegreid, son 4e titre durant ces Mondiaux, devant son compatriote Johannes Dale. La France termine les Mondiaux de Pokljuka (Slovénie) avec un bilan de 7 médailles, dont deux en or.