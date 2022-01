Biathlon : La France 3e du relais mixte d’Oberhof

Privée d’Emilien Jacquelin et de Quentin Fillon Maillet, premier et deuxième de la Coupe du monde, mis au repos, la France a pris la 3e place du relais mixte d’Oberhof (Allemagne), samedi. Une course remportée par la Norvège devant la Biélorussie.