"Ça me libère d'un poids", Bochet va déchausser les skis en 2024 pour n'avoir "aucun regret"

Octuple championne olympique et 22 fois champion du monde, 30 titres exceptionnels qui garnissent une armoire à trophées (et souvenirs) bien remplie. Marie Bochet a pourtant confirmé que l'année 2024 sans JO ni Mondiaux serait sa dernière. Avant de ranger les skis et de se consacrer à de nouveaux projets...