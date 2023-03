Ski alpin (Kranjska Gora) : Pourtant "malade", Pinturault remonte sur le podium en géant

Le skieur français a décroché son deuxième podium de la saison en Coupe du monde samedi 11 mars à Kranjska Gora (Slovénie), son premier en géant. Plus d'un an après son dernier podium sur la discipline, Alexis Pinturault a pris la deuxième place (+0''23) derrière Marco Odermatt au terme d'une seconde manche vertigineuse. Interrogé après la course, il a confessé avoir été malade, ce qui ne l'a pas empêché de briller pour savourer cette nouvelle victoire.