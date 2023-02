Ski : "J'ai fait le job", aucun regret pour Worley 8e du Super-G à 25 centièmes du podium

Huitième d'une course assez relevée - et remportée par l'Italienne Marta Bassino devant Mikaela Shiffrin - Tessa Worley n'était finalement pas loin du podium. Mais sa fin de course a été moins productive que son entame dans le vert. Même si elle n'a exprimé aucun regret et compte se concentrer désormais sur le slalom géant ce jeudi.