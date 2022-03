Ski : La confession de Pinturault sur sa "fatigue psychologique"

Au bout d’un hiver éreintant notamment marqué par une quinzaine olympique sans médaille, Alexis Pinturault s’aligne ce weekend pour un slalom géant (samedi) et un slalom (dimanche) à Méribel en Savoie, ses deux dernières courses de la saison. Et pour la première fois depuis 2010-2011, il pourrait terminer la Coupe du Monde, sans avoir gagné une seule course. Cette potentielle fin de série touche forcément un peu son orgueil de champion.