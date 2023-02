Ski - Mondiaux : "Je n'étais pas invité" Clarey lucide après sa der' (et fier de sa carrière "pas dégueulasse")

Hors du podium pour sa dernière grande course sur le circuit mondial (18e à 1"89 du grand vainqueur, Marco Odermatt), Johan Clarey va tirer sa révérence avec fierté et sans regret. Vice-champion du monde et vice-champion olympique (avec 11 podiums en Coupe du monde), le natif d'Annecy tire un bilan plus que positif de son parcours. Et savait que le tracé de Courchevel n'était pas vraiment taillé pour lui.