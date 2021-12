Ski - Slalom (H) : vainqueur à Val d'Isère, Noël ne se rappelait même plus de sa deuxième manche

Autoritaire et appliqué, Clément Noël a remporté en patron son neuvième slalom en carrière à Val d'Isère. Le prodige du slalom en est déjà à neuf victoires comme un certain Jean-Baptiste Grange. Et pourtant, il n'avait pas du tout "scanné" à la perfection cette deuxième manche. L'instinct et le feeling avaient - sans doute - pris le pas...