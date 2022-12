Comment gagner un point au padel (Viva Padel)

L’équipe de Viva Padel vous donne toutes leurs astuces pour gagner des points le plus facilement possible au padel. Comment se placer ? Quel coup faire pour terminer le point ? Quel type de volée jouer ? Comment gagner un point du fond de la piste ? Pour ce 2e épisode, Nicolas Paolorsi, Jean-Thomas Peyrou et Adrien Maigret accueillent Johan Bergeron, un des plus gros palmarès du padel français, qui a annoncé sa retraite sportive il y a quelques jours.