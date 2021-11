Coupe Davis : "Ce n'est pas allé dans notre sens" regrette Grosjean après la défaite contre les Britanniques

Mannarino et Rinderknech ont perdu en simple contre les Britanniques avant la victoire du double. L'équipe de France de tennis a perdu 2-1 et n'est plus maîtresse de son destin pour un qualif en quarts de finale de la Coupe Davis.