Covid, réaction au vaccin, problème de cartilage... Chardy évoque sa traversée du désert de 18 mois

Come-back réussi pour Jérémy Chardy. Un an et demi après ses derniers coups de raquettes sur le circuit, le Français s'est offert un joli bonheur après des mois de souffrance en battant le Colombien Daniel Galan en quatre manches (1-6, 7-5, 6-1, 6-4). Une parenthèse bienvenue car Chardy a eu beaucoup de soucis depuis un an et demi. Covid, réaction au vaccin, problème de cartilage. Une traversée du désert qu'il raconte après cette victoire qui résonne comme un trait final à ces 18 mois de galères.