Favori(s) pour Roland-Garros, next-gen française... Tsonga, invité des Grandes Gueules du Sport

Alors que l'édition de Roland-Garros 2023, la 122e du nom a débuté ce dimanche, Jo-wilfried Tsonga était l'invité des Grandes Gueules du Sport. L'ancien demi-finaliste Porte d'Auteuil (2013 et 2015) a évoqué le tableau masculin plus ouvert depuis le forfait de Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises de l'ocre parisien. L'ex-numéro 5 mondial désormais consultant a aussi demandé de la patience et de la bienveillance à l'égard des jeunes pousses tricolores (Fils, Van Assche, Mpetschi...).