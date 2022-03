Guerre en Ukraine : "La peur est passée au second plan..." avoue Stakhovsky prêt à combattre la Russie

Comme son compatriote Denis Shapovalov et tant d'autres sportifs ukrainiens, Sergiy Stakhovsky a décidé de combattre pour la liberté dans son pays alors que la Russie frappe depuis presque un mois en Ukraine. Invité de BFM TV, l'ancien 31e mondial à l'ATP explique son rôle et admet que la peur n'a désormais plus de place dans son esprit.