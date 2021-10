Mahut revient sur son match de légende contre Isner (Podcast Court N1)

Le Français avait disputé en 2010 le match le plus long de l'histoire du tennis, au premier tour de Wimbledon. Un combat de 11 heures et 5 minutes. Un match également détenteur du record du nombre de jeux (183) et de points (980). Pour le podcast RMC, le tennisman français raconte son désarroi dans le dernier set.