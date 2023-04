Masters Monte-Carlo : Nadal et Alcaraz absents, la voie royale pour Djokovic ?

Ce lundi, le Masters 1000 de Monte-Carlo débute et lance aussi le début des choses sérieuses concernant la terre battue. Avec en point d'orgue évidemment, Roland-Garros dans un mois et demi... Pour ce troisième Masters 1000 de la saison, Novak Djokovic s'avance en grandissime favori. Les absences de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ne sont pas faites pour lui déplaire...