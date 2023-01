Open d'Australie : Azarenka "une vraie fan du PSG" confirme son coach supporter de... l'OM

On ne l'attendait pas franchement au rendez-vous mais force est de constater qu'avec la manière, Victoria Azarenka s'est qualifiée pour les demi-finales en disposant de l'Américain Pegula, numéro 3 mondiale. La Biélorusse a aussi fait parler d'elle en enfilant en après-match, un maillot du PSG. Une fan du club de la capitale depuis le transfert d'un certain David Beckham en 2013. Et c'est son coach fan... de l'OM qui le confirme.