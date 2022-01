Open d'Australie : Barty - Collins affiche de la finale dames, place aux hommes ce vendredi

A. Barty et D. Collins se sont qualifiées pour la finale de l'Open d'Australie ce jeudi. Les deux joueuses ont été plutôt expéditives contre M. Keys et I. Swiatek. Elles se retrouveront ce samedi pour le titre à la Rod Laver Arena. Ce vendredi, les hommes rentrent dans l'arène. Avec deux affiches magnifiques : Nadal contre Berrettini et Tsitsipas face à Medvedev.