Open d'Australie : Cornet se donne "au moins" jusqu'à Wimbledon avant de penser à la retraite

Elle ne réitérera pas son excellent parcours de 2022 où elle avait réussi à se hisser en quarts de finale en faisant tomber Muguruza et Halep. Cette fois-ci, la route de la Niçoise s'arrête dès le premier tour battue par la Canadienne Leylah Fernandez, future adversaire de sa compatriote Caroline Garcia (7-5, 6-2). À 32 ans, elle avoue ressentir parfois une certaine lassitude et évoque avec transparence, une possible retraite. Qui n'arrivera pas quoi qu'il advienne avant de fouler le gazon de Wimbledon.