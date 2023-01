Open d'Australie : malgré son élimination en 8e, Garcia "a franchi un cap" positive Benneteau

Caroline Garcia aurait sans doute signé pour la même performance, il y a un an presque jour pour jour quand elle prenait la porte dès le premier tour à Melbourne (battue par l'Américain Hailey Baptiste actuelle 156e mondiale). Un an plus tard, se faire sortir en 8e en Australie est devenu une contre-performance pour la numéro 1 française. C'est en cela que son entraîneur de Billie Jean King Cup voit une évolution nette. Et un cap franchi par la Lyonnaise...