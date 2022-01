Open d'Australie : Novak Djokovic est-il devenu l'ennemi public numéro 1 ? (Court Numéro 1)

C'est peut-être la polémique du siècle sur la planète tennis. Novak Djokovic est passé de tennisman n°1 à ennemi d'État n°1 en Australie.



Au-delà de l'enquête judiciaire, l'image renvoyée par le Serbe peut-elle lui porter préjudice ? Et comment peut-il essayer de rebondir ? Retour sur cette histoire totalement folle et sur les derniers éléments de l'enquête autour de Nicolas Jamain, Florent Serra et Anthony Rech.