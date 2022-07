Pas de points à Wimbledon : Djokovic n'est pas (du tout) le seul perdant de cette décision

Wimbledon s'est achevé ce dimanche avec la victoire de Novak Djokovic sur Nick Kyrgios. Le Serbe s'offre son 21e Majeur mais va pourtant régresser au classement. Il n'y a pas de points distribués cette année en riposte de la décision du tournoi d'écarter les joueurs russes et biélorusses. Et pour certains - pas seulement pour Djoko - cette décision a d'énormes impacts sur le classement ATP et WTA.