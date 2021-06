Roland-Garros : Amazon Prime Video, le diffuseur surprise

Cette année, les amoureux de Roland-Garros doivent payer pour suivre l’intégralité des rencontres en souscrivant à Amazon Prime video. La plateforme diffuse les matches en nocturne et ceux joués sur le troisième plus grand court du tournoi. Si souscrire à un abonnement rebute certains fans, la marque américaine justifie son prix (5.99 euros par mois, 49 euros par an).