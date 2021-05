Roland-Garros : "J'ai retrouvé le tennis que j'aime", ému, Paire savoure malgré l'élimination

Éliminé au premier tour de Roland-Garros contre la tête de série numéro 15 Casper Ruud (5-7, 6-2, 6-1, 7-6), Benoît Paire n'a pas boudé son plaisir de retrouver un court (quasi) plein et de rejouer son tennis. Il n'a pas non plus caché son émotion aux yeux des spectateurs du Court Simonne-Mathieu après des mois de calvaire et de déclarations fracassantes.