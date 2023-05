Roland-Garros : "J'imagine sa tristesse", Santoro réagit au forfait de Nadal

La nouvelle est tombée ce jeudi et c'est malheureusement tout sauf une surprise... Rafael Nadal est contraint de renoncer à Roland-Garros cette année. Blessé et trahi par un corps qui lui a très peu laissé de marge en 2023, le Majorquin va forcément manquer au tournoi qu'il a remporté 15 fois. Fabrice Santoro partage la tristesse de l'Espagnol et pense que la décision prise a dû un sacerdoce pour le maître de la terre battue parisienne.