Roland-Garros : Les Français décevants... mais la hiérarchie est respectée

Seuls deux Français ont accédé au 2e tour, et 16 ont quitté le tournoi du Grand Chelem dès le premier tour. Un ratio chaotique... mais pas surprenant. Sept des éliminés avaient bénéficié d'une wild-card, et six affrontaient des joueurs mieux classés à l'ATP. Sur les trois qui étaient favoris, Pouille partageait à peu près le même classement que Cuevas, et l'Uruguayen adore la terre battue...