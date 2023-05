Roland-Garros : "Nadal sera absent ou favori" selon Santoro et Tsonga

Blessé, l'Espagnol n'a plus joué depuis l'Open d'Australie, le 18 janvier. L'incertitude plane autour de sa venue à Roland-Garros. Fabrice Santoro et Jo-Wilfried Tsonga, consultants Prime Video, l'imaginent venir... seulement s'il se sent en position de remporter le tournoi.