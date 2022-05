Roland-Garros : Tsonga pas programmé en night session pour son (possible) dernier match en carrière

Ce sera peut-être le dernier match de sa carrière et il finira à Paris, chez lui. Jo-Wilfried Tsonga affrontera Casper Ruud et ne sera pas programmé en night session. C'était un désir de sa part et son souhait sera exaucé selon la directrice de la communication de la FFT, Sara Pitkowski.