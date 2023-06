Roland-Garros : "Un témoignage très fort", Oudéa-Castéra salue le discours d'après-match de Djokovic

Amélie Oudéa-Castéra était une spectatrice privilégiée ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros... Elle a assisté à la finale homme de l'édition 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud remportée en trois manches par le Serbe, vainqueur de 23 titres en Grand Chelem... Un record mais ce n'est pas forcément le volet sportif et le débat sur le "GOAT" du tennis qui a marqué la ministre des Sports, plus attentive au discours "inspirant" de Djoko après le match.