Court Numéro 1 : "Comment ne pas l’aimer ?", Hesse époustouflée par Nadal

Le podcast Court Numéro 1 se met à l'heure de Roland-Garros ! Tous les soirs, durant 15 jours, Ilias Grandjean, Eric Salliot, Anthony Rech, Florent Serra et Amandine Hesse vous embarquent dans les allées du célèbre tournoi parisien. Au programme : le débrief des matchs du jour, les présentations des rencontres du lendemain et surtout, vous entendrez tous les protagonistes de ce tournoi : coachs, joueuses et joueurs. Cette immersion quotidienne sera rythmée par des rencontres et des histoires totalement atypiques.

Au programme de ce dimanche, la grande finale et le 14ème triomphe de Rafael Nadal à Roland-Garros. Le 22ème en Grand Chelem. Le Majorquin qui s'est aussi expliqué sur les douleurs au pied ressentis pendant la quinzaine.