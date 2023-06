Roland-Garros : "Alcaraz est prêt pour défier Djokovic" assure son entraîneur

La demi-finale tant attendue va avoir lieu, entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Juan Carlos Ferrero, vainqueur de Roland-Garros en 2003 et entraîneur de l'Espagnol, s'est confié avant le choc. Et il prévient d'emblée, malgré son jeune âge Alcaraz n'aura aucun complexe sur le court.