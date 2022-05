Roland-Garros : Alcaraz prêt à gagner : réalité ou fantasme ? (podcast Court numéro 1)

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev. Ils se sont tous les trois inclinés face à Carlos Alcaraz. Après ses titres à Miami et Barcelone, le jeune espagnol a triomphé à Madrid, remportant son deuxième Masters 1000 de sa carrière. En à peine six mois, le Prince a tout pour devenir roi. Peut-il remporter Roland-Garros ? Le podcast RMC "Court Numéro 1" prend position.