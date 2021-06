Roland-Garros : chiffres, qualité, expérience... Amazon Prime a séduit la FFT et la direction du tournoi

Avant le dernier match de la quinzaine, une finale hommes très attendue entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, la direction de Roland-Garros et la FFT ont tiré le bilan de cette édition 2021. Au niveau économique, c'était attendu avec des revenus quasi inférieurs de 30%. En revanche, Amazon Prime détenteur exclusif des night sessions et du court Simonne-Mathieu a séduit pour sa première année.