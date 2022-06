Roland-Garros : Des taxis gonflent les prix, Mauresmo en appelle à la ville de Paris

"C'est un point clé. On n'a pas prévu de chose particulière, il faut qu'on s'organise autrement, peut-être avec la ville de Paris", réagit Amélie Mauresmo. La directrice de Roland-Garros répond à la colère des supporters qui assistent aux matches en nocturne, et ont dû payer des taxis et Uber aux prix bien supérieux à ceux habituels.