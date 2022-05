Roland-Garros : Djokovic vs Nadal ? "Un match qui peut faire basculer l'histoire du tennis" lance Clément

Le quart de finale entre Nadal et Djokovic s'annonce particulièrement explosif. Programmé en session de nuit, ce match attire et les foules et il pourrait même être "un tournant" dans l'histoire de ce sport, selon Arnaud Clément.