Roland-Garros : "Finir sur un triomphe serait un bel adieu pour Nadal" pense Hesse

Rafael Nadal jouera sa 14e finale à Roland-Garros, dimanche à 15h face à Casper Rudd. Après 13 titres et un grosse blessure au pied, ce pourrait être le dernier match de l'Espagnol, selon la presse ibérique. Et finir sur une nouvelle victoire serait la plus belle des manières de dire adieu au tennis pour la consultante RMC SPORT, Amandine Hesse.