Roland-Garros : L'ancien patron de la FFT tente d'expliquer l'absence de relève du tennis français

Au milieu de l'historique zéro pointé du tennis français à Roland-Garros (plus aucun tricolore après 5 jours de compétition), l'ancien président de la Fédération Bernard Giudicelli assume. Entre dysfonctionnements et absence de talent après l'âge d'or des Gasquet, Tsonga, Monfils and co., M. Giudicelli raconte à RMC SPORT l'origine de ce marasme ... et une vision de la formation ou l'apprentissage des jeunes joueurs et joueuses de tennis.