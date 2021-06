Roland-Garros : La réponse nébuleuse du patron de la FFT à l'offre de services de Tsonga et Gasquet

Le tennis français est au fond du trou après le pire bilan des tricolores de l'Histoire de Roland-Garros, tous et toutes éliminés après 5 jours de compétition. Alors que Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, entre autres, ont proposé leurs services pour aider les jeunes pousses à progresser, le président de la Fédération, Gilles Moretton, a pris acte de ces offres "mais ce n'est pas pour ça que d'un seul coup, on va ouvrir les portes".